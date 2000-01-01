Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса | Фото:12.07 16:45   MIGnews.com

В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса

На этой неделе в пригороде Мэриленда вновь заговорили о показе антиизраильского документального фильма, озвученного фронтменом Pink Floyd Роджером Уотерсом, после того как в июне показ был отменен из-за протестов местных еврейских лидеров.

Об этом в пятницу, 12 июля, пишет The Times of Israel.

В общественном центре города Такома Парк, расположенном в округе Колумбия, недалеко от Вашингтона, планируют показать "Оккупацию американского разума" 23 июля в рамках культурной программы.

По словам создателей, фильм разоблачает то, как израильское правительство и произраильские лоббистские группы манипулировали СМИ, чтобы сформировать общественное мнение в США касательно контроля над Иудеей и Самарией, а также Газой.

В настоящее время планируется провести показ фильма с участием представителей еврейского "Голоса за мир" и "Совета по американо-исламским отношениям".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:43
Зандберг стала номером 2 в партийном списке "Мерец"
17:19
На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров
17:05
Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам
16:29
"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество
15:37
Лондон: массовые протесты против осуждения правого активиста
15:17
Иран предупреждает Великобританию об "опасной игре"
14:43
Рэперы-евреи из Эфиопии используют сцену для борьбы
14:12
Израильские здравоохранительные стартапы на рынке США
13:46
МИД России готов выплатить долги Совету Европы
13:35
ЦАХАЛ готовится к конфликту на границе с Газой
13:25
Аргентина признала Хизбаллу террористической организацией
12:58
Первая партия систем С-400 поступила в Турцию
12:56
Исраэль Кац дал напутствие израильским кадетам МИД
12:11
Певец Пол Анка "послал" сторонников израильских санкций
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus