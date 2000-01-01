В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса
На этой неделе в пригороде Мэриленда вновь заговорили о показе антиизраильского документального фильма, озвученного фронтменом Pink Floyd Роджером Уотерсом, после того как в июне показ был отменен из-за протестов местных еврейских лидеров.
В общественном центре города Такома Парк, расположенном в округе Колумбия, недалеко от Вашингтона, планируют показать "Оккупацию американского разума" 23 июля в рамках культурной программы.
По словам создателей, фильм разоблачает то, как израильское правительство и произраильские лоббистские группы манипулировали СМИ, чтобы сформировать общественное мнение в США касательно контроля над Иудеей и Самарией, а также Газой.
В настоящее время планируется провести показ фильма с участием представителей еврейского "Голоса за мир" и "Совета по американо-исламским отношениям".