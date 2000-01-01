13.06 00:06 MIGnews.com

После удаления из HBO "Унесённые ветром" возглавил чарты

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Вскоре после объявления о временном удалении классического фильма 1939 года "Унесенные ветром" из библиотеки HBO Max в связи с вопросами расизма, картина Виктора Флеминга ворвалась на первое место в чарте продаж лент на Amazon.А из-за того, что у фильма существуют несколько изданий, картина заняла сразу три позиции. Причём поначалу дополнительно она оккупировала восьмое и девятое места, однако в данный момент фильм охватил сразу три первых места в списке.Интересно, что юбилейное Blu-ray издание картины к 70-летию осталось на третьем месте, его обошли DVD-версии.В чарте iTunes лента поначалу забралась на пятую позицию, однако сейчас уже добралась до второй.