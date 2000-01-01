В "Улице Сезам" появится персонаж с мамой-наркоманкой
"Улица Сезам" расскажет, что у одного из персонажей мать-наркоманка, чтобы помочь детям, затронутым этой проблемой. Ярко-зеленый персонаж Карли приемный ребенок в семье, и теперь зрители узнают, что ее мать страдает опиоидной зависимостью.
Производители говорят, что они занимаются этим вопросом, потому что почти шесть миллионов американских детей в возрасте до 11 лет живут в семьях, где у одного из родителей есть проблема с психоактивными веществами.
Сцены были составлены с помощью детского терапевта.
На известном детском шоу ранее обсуждались такие темы, как персонажи с ВИЧ, родители в тюрьме, аутизм и бездомность.