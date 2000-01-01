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В `Улице Сезам` появится персонаж с мамой-наркоманкой | Фото:12.10 06:53   MIGnews.com

В "Улице Сезам" появится персонаж с мамой-наркоманкой

"Улица Сезам" расскажет, что у одного из персонажей мать-наркоманка, чтобы помочь детям, затронутым этой проблемой. Ярко-зеленый персонаж Карли приемный ребенок в семье, и теперь зрители узнают, что ее мать страдает опиоидной зависимостью.

Производители говорят, что они занимаются этим вопросом, потому что почти шесть миллионов американских детей в возрасте до 11 лет живут в семьях, где у одного из родителей есть проблема с психоактивными веществами.

Сцены были составлены с помощью детского терапевта.

На известном детском шоу ранее обсуждались такие темы, как персонажи с ВИЧ, родители в тюрьме, аутизм и бездомность.


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