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Билл Мюррей и `Охотники за приведениями` возвращаются | Фото:10.11 11:30   MIGnews.com

Билл Мюррей и "Охотники за приведениями" возвращаются

Известный голливудский актер Билл Мюррей вновь сыграет роль доктора Питера Венкмана в фильме "Охотниках за привидениями 2020".

Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Один из создателей фильма Дэн Эйкройд подтвердил давние слухи о 69-летнем Мюррей, когда он появился на радиошоу Грег Хилла в пятницу. По его словам, 70-летний Сигурни Уивер и 67-летняя Энни Поттс тоже снялись в продолжении культового фильма.

Тем не менее, Эйкройд не припомнил четвертого "охотника за приведениями", 73-летнего Эрни Хадсона, сыгравшего Уинстона Зеддемора, хотя актер указан в списке на IMDb.

Среди новых актеров, которые порадуют зрителей: Пол Радд ("Человек-муравей"), Кэрри Кун ("Грешница"), Финн Вулфхард ("Очень странные дела"), Маккенна Грейс ("Одаренная"). Их роли пока не раскрываются. Новый фильм выйдет на экраны 10 июля.




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