Один из создателей фильма Дэн Эйкройд подтвердил давние слухи о 69-летнем Мюррей, когда он появился на радиошоу Грег Хилла в пятницу. По его словам, 70-летний Сигурни Уивер и 67-летняя Энни Поттс тоже снялись в продолжении культового фильма.
Тем не менее, Эйкройд не припомнил четвертого "охотника за приведениями", 73-летнего Эрни Хадсона, сыгравшего Уинстона Зеддемора, хотя актер указан в списке на IMDb.
Среди новых актеров, которые порадуют зрителей: Пол Радд ("Человек-муравей"), Кэрри Кун ("Грешница"), Финн Вулфхард ("Очень странные дела"), Маккенна Грейс ("Одаренная"). Их роли пока не раскрываются. Новый фильм выйдет на экраны 10 июля.