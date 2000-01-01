08.12 02:58 MIGnews.com

Названы худшие фильмы 2019 года

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Кинокритики издания Variety определили худшие фильмы уходящего 2019 года.Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили соответствующий антирейтинг, в который попали 10 кинолент.По версии Дебружа, топ-5 худших фильмов-2019: "Дамбо" Тима Бертона. Лента является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года.На втором месте – "Стекло" М. Найта Шьямалана. Третье место – "Лакиша" Джереми Савилла. В Четвертое и пятое соответственно – "Море соблазна" Стивена Найта и "Yesterday" Дэнни Бойла.По версии Глибермана, худшие фильмы 2019: "Люди в черном: Интернэшнл", который стал спин-оффом знаменитой франшизы.Второе место – мелодрама "Рождество на двоих", третье — последние полчаса фильма "Однажды в Голливуде". Четвертое и пятое место: "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".