Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Названы худшие фильмы 2019 года | Фото:08.12 02:58   MIGnews.com

Названы худшие фильмы 2019 года

Кинокритики издания Variety определили худшие фильмы уходящего 2019 года.

Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили соответствующий антирейтинг, в который попали 10 кинолент.

По версии Дебружа, топ-5 худших фильмов-2019: "Дамбо" Тима Бертона. Лента является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года.

На втором месте – "Стекло" М. Найта Шьямалана. Третье место – "Лакиша" Джереми Савилла. В Четвертое и пятое соответственно – "Море соблазна" Стивена Найта и "Yesterday" Дэнни Бойла.

По версии Глибермана, худшие фильмы 2019: "Люди в черном: Интернэшнл", который стал спин-оффом знаменитой франшизы.

Второе место – мелодрама "Рождество на двоих", третье — последние полчаса фильма "Однажды в Голливуде". Четвертое и пятое место: "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:09
Facebook обязали выплатить $4 млн штрафа в Венгрии
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:41
Ушел из жизни актер из "Друзей"
01:42
Найдена новая причина развития рака
00:29
Французы готовят "черный вторник": что произошло
23:22
Эрдоган: Турция уйдет из Сирии при одном условии
22:15
Кения: боевики расстреляли автобус
21:03
Сирены ракетной тревоги в общинах около Газы
21:00
Нетаниягу призвал к прямым выборам премьер-министра
20:03
Певец Шломи Саранга сбит электровелосипедом в Тель-Авиве
19:47
Расстрел протестующих в Ираке: 25 погибших
19:07
Иран представит новые центрифуги и ядерные реакторы
18:40
Авиаудары в Сирии: погибли 20 человек, в том числе дети
18:18
Ахмад Тиби: мир станет лучше без Нетаниягу и Трампа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus