31.05 22:21 MIGnews.com

COVID-19 заставил более половины израильтян бросить курить

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Пандемия смертоносного коронавируса COVID-19 заставила более половины израильтян бросить курить.Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Израильской ассоциацией по борьбе с раком (ICA).В частности, 51% израильтян в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что отказались от этой вредной привычки во время пандемии. Почти половина – 49,2% – курит меньше.Между тем, 31% респондентов среди арабского населения наоборот начали употреблять табачные изделия во время коронавируса. Среди евреев таких насчиталось лишь 8%.Кроме того, 22,1% евреев и 38,3% арабов курили в своих домах, тогда как 61% – предпочитали выходить на балкон, во двор своих дворах или делать это в своем авто.