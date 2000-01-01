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COVID-19 заставил более половины израильтян бросить курить | Фото:31.05 22:21   MIGnews.com

COVID-19 заставил более половины израильтян бросить курить

Пандемия смертоносного коронавируса COVID-19 заставила более половины израильтян бросить курить.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Израильской ассоциацией по борьбе с раком (ICA).

В частности, 51% израильтян в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что отказались от этой вредной привычки во время пандемии. Почти половина – 49,2% – курит меньше.

Между тем, 31% респондентов среди арабского населения наоборот начали употреблять табачные изделия во время коронавируса. Среди евреев таких насчиталось лишь 8%.

Кроме того, 22,1% евреев и 38,3% арабов курили в своих домах, тогда как 61% – предпочитали выходить на балкон, во двор своих дворах или делать это в своем авто.


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