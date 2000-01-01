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Wikipedia: Нетаниягу популярнее `Игры престолов` и Marvel | Фото:30.12 10:02   MIGnews.com

Wikipedia: Нетаниягу популярнее "Игры престолов" и Marvel

В 2019 году статья о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаниягу оказалась самой популярной в израильской версии бесплатной онлайн-энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Пользователи искали информацию о премьере даже чаще, чем о киновселенной Marvel и даже самом Государстве Израиль.

Так, статью о многолетнем израильском премьере в 2019 году искали 733 506 раз, что втрое больше, чем, например, у телесериала «Игра престолов» у которой 223 580 просмотров или партии "Кахоль Лаван" с 269 458.

Wikipedia, созданная Ларри Сангером и Джимми Уэйлсом, получила название от гавайских слов Wiki – быстрое, и pedia – обучение, и является на сегодняшний день одним из самых популярных онлайн-источников информации.

Wikipedia – по своей сути это бесплатная онлайн-энциклопедия, информацию в которую может внести любой пользователь.


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