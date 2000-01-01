Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Париж и Рим забудут о разногласиях ради Леонардо да Винчи | Фото:30.04 23:24   MIGnews.com

Париж и Рим забудут о разногласиях ради Леонардо да Винчи


Два итальянских эксперта собираются провести тест ДНК на прядь волос, который, по их словам, мог принадлежать гинеальному ученому Леонардо да Винчи .

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает The Guardian.

Прядь волос была найдена в частной коллекции в США и будет выставлена 2 мая в музее в родном городе Леонардо, тосканском Винчи к 500-летию со дня смерти легендарного художника.

"Эта историческая реликвия - прядь волос - долгое время она оставалась скрытой в американской коллекции", - сказал исследователь Алессандро Веццози. "Теперь она будет выставлена впервые вместе с документами, подтверждающими его французское происхождение".

Как отметил историк и руководитель ассоциации Leonardo da Vinci Heritage (волосы Леонардо да Винчи) Аньезе Сабато, прядь позволит исследователям в значительной степени продвинуться в расшифровке ДНК великого мастера.

"Эта прядь как раз тот элемент, которого нам не хватало для проведения полноценного анализа. Теперь у нас появилась возможность сравнить его, как с ДНК ныне живущих потомков, так с образцами, которые мы обнаружили в захоронениях покойных родственников гения", - добавил Сабато.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Жуки-короеды уничтожают европейские леса
21:59
Ларри Кинг госпитализирован с сердечным приступом
21:38
Нетаниягу: Мы будем работать на благо всех граждан Израиля
21:23
Тамар Зандберг: крах левых - на совести газеты Гаарец
21:08
Автомобиль правительства наехал на протестующих Венесуэлы
20:36
Венесуэла: власти повысили минимальную зарплату в 2 раза
20:33
Депутат Кнессета: мы клянемся сражаться за палестинцев
20:25
Кресло не поменяли: депутат Хаимович сидит на тряпочке
19:44
Подготовка к Eurovision: ЦАХАЛ развертывает ПРО
19:41
Египетский суд вынес приговор финансисту “Братьев-мусульман”
19:21
Работники ЕНФ-ККЛ поддерживают переживших Холокост
18:42
Саудия предложила Аббасу $10 млрд за принятие “сделки века”
18:33
Шар из Газы вызвал пожар возле Нахаль-Оз
18:11
Рухани объявил все силы США на Ближнем Востоке террористами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus