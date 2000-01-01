Париж и Рим забудут о разногласиях ради Леонардо да Винчи

Прядь волос была найдена в частной коллекции в США и будет выставлена 2 мая в музее в родном городе Леонардо, тосканском Винчи к 500-летию со дня смерти легендарного художника.
"Эта историческая реликвия - прядь волос - долгое время она оставалась скрытой в американской коллекции", - сказал исследователь Алессандро Веццози. "Теперь она будет выставлена впервые вместе с документами, подтверждающими его французское происхождение".
Как отметил историк и руководитель ассоциации Leonardo da Vinci Heritage (волосы Леонардо да Винчи) Аньезе Сабато, прядь позволит исследователям в значительной степени продвинуться в расшифровке ДНК великого мастера.
"Эта прядь как раз тот элемент, которого нам не хватало для проведения полноценного анализа. Теперь у нас появилась возможность сравнить его, как с ДНК ныне живущих потомков, так с образцами, которые мы обнаружили в захоронениях покойных родственников гения", - добавил Сабато.