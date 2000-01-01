Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Известный австралийско-израильский бизнесмен совершил алию | Фото:29.05 11:35   MIGnews.com

Известный австралийско-израильский бизнесмен совершил алию

Фрэнк Лоуи, который является свидетелем Холокоста и ветераном Войны за независимость Израиля, ставший успешным магнатом-миллиардером в Австралии, совершил алию в Еврейское Государство в 88-летнем возрасте.

Об этом в среду, 29 мая пишет The Times of Israel.

"Я чувствую, что я дома. Вот и все. Очень просто", - сказал бизнесмен о своем переезде в Израиль в интервью 12-ому каналу во вторник.

Лоуи родился в 1930 году в нынешней Словакии. Во время войны он попал в Будапештское гетто, где пропал его отец Хьюго.

"Когда-то я был одиноким солдатом, у меня не было с собой ни копейки. Все ели хумус с техиной и ели фалафель, и я не мог его купить. Я был немного голоден, но я справился", - вспоминал Лоуи.

Как известно, в 1959 году он стал соучредителем компании Westfield, занимающейся торговым центром, которую он продал в декабре 2017 года за 33 миллиарда долларов.

Позже в том же году королева Великобритании Елизавета II присвоила Фрэнку Лоуи рыцарский титул за вклад в развитие британской экономики основанной им компанией.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:02
Авода : роспуск Кнессета - нелегален, его следует остановить
12:53
Посредник от НДИ выражает оптимизм
12:44
Аргентинский политик грозится выдворить израильского посла
12:10
Половину зарплаты за литр молока. Гиперинфляция в Венесуэле
12:02
Мощные торнадо обрушились на США: есть погибшие
11:24
Турция ответственна за преступления террористов в Сирии
11:17
Зачем Тегерану пакт о ненападении
11:03
HP сотрудничает с Deep Instinct по кибербезопасности
10:42
"После выборов НДИ исчезнет"
10:35
США обратились к Марокко за поддержкой "Сделки века"
10:25
Минздрав Израиля предупредил о вспышке опасного заболевания
10:07
Губернатор Флориды подписал важные соглашения в Израиле
10:02
Впервые: прямой рейс El Al  в Токио
09:47
Акции Teva рухнули почти на 12,5 процентов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus