29.05 11:35 MIGnews.com
Известный австралийско-израильский бизнесмен совершил алию
Фрэнк Лоуи, который является свидетелем Холокоста и ветераном Войны за независимость Израиля, ставший успешным магнатом-миллиардером в Австралии, совершил алию в Еврейское Государство в 88-летнем возрасте.
Об этом в среду, 29 мая пишет
The Times of Israel
.
"Я чувствую, что я дома. Вот и все. Очень просто", - сказал бизнесмен о своем переезде в Израиль в интервью 12-ому каналу во вторник.
Лоуи родился в 1930 году в нынешней Словакии. Во время войны он попал в Будапештское гетто, где пропал его отец Хьюго.
"Когда-то я был одиноким солдатом, у меня не было с собой ни копейки. Все ели хумус с техиной и ели фалафель, и я не мог его купить. Я был немного голоден, но я справился", - вспоминал Лоуи.
Как известно, в 1959 году он стал соучредителем компании Westfield, занимающейся торговым центром, которую он продал в декабре 2017 года за 33 миллиарда долларов.
Позже в том же году королева Великобритании Елизавета II присвоила Фрэнку Лоуи рыцарский титул за вклад в развитие британской экономики основанной им компанией.
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