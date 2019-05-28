Версаль позволил своим гостям перенестись на бал XVIII века

У путешественников и местных жителей появилась возможность погрузится в атмосферу XVIII века.
"С тех пор, как мы организуем подобные праздники, все больше людей - без преувеличения со всего света (из стран Азии, России, Европы, США и даже Австралии) - приезжают сюда, чтобы показать свои костюмы и посмотреть на других. Они проводят в Версале ночь их мечты, ведь таких прекрасных дворцов поискать! Тем более, что мы открываем для гостей все залы, вплоть до знаменитой зеркальной галереи", - сказал арт-директор Версальского дворца Лоран Брюннер.
Отмечается, что гости бала брали уроки танца в стиле барокко, веселились и демонстрировали свои яркие костюмы и парики.
Кроме того, участникам "галантной вечеринки" позволили осмотреть шикарные апартаменты Людовика XIV и Марии-Антуанетты, а также места, которые обычно закрыты для публики.