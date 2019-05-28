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Версаль позволил своим гостям перенестись на бал XVIII века | Фото:29.05 05:19   MIGnews.com

Версаль позволил своим гостям перенестись на бал XVIII века


Более 600 гостей смогли перенестись во времена королей, посетив костюмированный бал во дворце и садах французского Версаля на тему "Мария-Антуанетта и мода".

Об этом во вторник, 28 мая сообщает Euronews English.

У путешественников и местных жителей появилась возможность погрузится в атмосферу XVIII века.

"С тех пор, как мы организуем подобные праздники, все больше людей - без преувеличения со всего света (из стран Азии, России, Европы, США и даже Австралии) - приезжают сюда, чтобы показать свои костюмы и посмотреть на других. Они проводят в Версале ночь их мечты, ведь таких прекрасных дворцов поискать! Тем более, что мы открываем для гостей все залы, вплоть до знаменитой зеркальной галереи", - сказал арт-директор Версальского дворца Лоран Брюннер.

Отмечается, что гости бала брали уроки танца в стиле барокко, веселились и демонстрировали свои яркие костюмы и парики.

Кроме того, участникам "галантной вечеринки" позволили осмотреть шикарные апартаменты Людовика XIV и Марии-Антуанетты, а также места, которые обычно закрыты для публики.


Чтобы перенестись в настоящую сказку посетителям необходимо было заплатить от 150 до 510 евро.

Как известно, Версаль служил королевской резиденцией с 1682 по 1789 годы. На данный момент он является культурной достопримечательностью, которую ежегодно посещают миллионы гостей.


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