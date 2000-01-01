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В Великобритании найдены остатки античного города | Фото:29.05 03:19   MIGnews.com

В Великобритании найдены остатки античного города

Рядом с главной автомагистралью в Ньюингтоне (Великобритания) обнаружено поселение площадью 18 акров. Античный город был найден в процессе строительства 124 новых домой.

На территории обнаружена глиняная посуда, редкие монеты и ювелирные украшения, датируемые 43 годом нашей эры. Именно в это время римляне вторглись на территорию Британии и оставались там на протяжении 400 лет.

Остатки римской оккупации обнаружены по всей Великобритании. Также найдены свидетельства дороги, ширина которой 7 м. Рядом с дорогой обнаружены остатки древнего храма.

Председатель Newington History Group, Дин Коулз, рассказал, что у их группы уже были подтверждения наличия римского могильника в этих местах. Также ранее группа находила факты, свидетельствующие о римской оккупации вблизи недавно найденных остатков античного города.

Новые раскопки подтверждают, что в сердце деревни было процветающее производственное место.

Также Дин Кожух отметил, что они пытаются проследить маршрут и пункт назначения недавно раскопанной дороги. Предполагается, что она могла быть связана с другим храмом на окраине Ньюингтона, который обнаружили 50 лет назад, а также с виллой, которая была раскопана в 1882 году.


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