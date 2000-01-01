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Галь Гадот оказалась вовлечена в скандал | Фото:27.04 10:08   MIGnews.com

Галь Гадот оказалась вовлечена в скандал

Звезда экранного комикса "Чудо-женщина" Галь Гадот, которая является официальным послом технологического бренда Huawei, поступила очень неосторожно и случайно прорекламировала продукцию конкурентов.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильская модель была уличена в том, что рекламное видео продукции Huawei, которая работает с операционной системой Android Галь залила в сеть со смартфона линейки iPhone.

Отмечается, что в январе этого года бренд Huawei привлек актрису к рекламе своего смартфона Mate 10, который позиционируется как прямой конкурент iPhone.

В этом видеоролике Гадот продемонстрировала восторженность от того, как она рада использовать Mate 10. Однако запись по неизвестной причине была залита в Twitter с iPhone.


Уточняется, что первым скандальный нюанс заметил популярный влоггер Маркус Браунли.

Согласно информации CNET, актриса заявила, что использовала не собственный смартфон, а девайс человека, работающего в ее команде.

Звезда добавила, что сама она пользуется гаджетами Huawei P20 и Mate10Pro.


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