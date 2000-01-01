27.04 10:08 MIGnews.com
Галь Гадот оказалась вовлечена в скандал
Звезда экранного комикса "Чудо-женщина" Галь Гадот, которая является официальным послом технологического бренда Huawei, поступила очень неосторожно и случайно прорекламировала продукцию конкурентов.
Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, израильская модель была уличена в том, что рекламное видео продукции Huawei, которая работает с операционной системой Android Галь залила в сеть со смартфона линейки iPhone.
Отмечается, что в январе этого года бренд Huawei привлек актрису к рекламе своего смартфона Mate 10, который позиционируется как прямой конкурент iPhone.
В этом видеоролике Гадот продемонстрировала восторженность от того, как она рада использовать Mate 10. Однако запись по неизвестной причине была залита в Twitter с iPhone.
Уточняется, что первым скандальный нюанс заметил популярный влоггер Маркус Браунли.
Согласно информации CNET, актриса заявила, что использовала не собственный смартфон, а девайс человека, работающего в ее команде.
Звезда добавила, что сама она пользуется гаджетами Huawei P20 и Mate10Pro.
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