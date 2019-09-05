Шнуров матом ответил на запрет курения в РФ на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в матерной форме обратился к властям из-за запрета курения на балконах квартир, который будет введен с 1 октября 2019 года.
Так, согласно новым нормам противопожарной безопасности в жилых домах, нельзя будет курить, жарить шашлыки и зажигать свечи. Нарушение грозит физическим лицам предупреждением либо штрафом в размере до трех тысяч рублей. Если на данных действиях поймают повторно, штраф увеличат до пяти тысяч рублей.
Одиозный российский артист по этому поводу написал стихотворение, показав, как относится к очередному нововведению, которое наделало много шума в соцсетях.
"Газа у меня ведь нету,
Свет погас, я жгу свечу.
Инициативу эту,
На х*ю я поверчу.
В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?
Я б спросил, разинув ухи,
Этих депутатских с*к".
Стоит отметить, что фолловеры артиста в комментариях выразили солидарность с его мнением по поводу запрета на курение. Многие так и не поняли, почему не могут пользоваться своей собственностью так, как им заблагорассудится.