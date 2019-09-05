27.09 01:15 MIGnews.com

Шнуров матом ответил на запрет курения в РФ на балконах

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в матерной форме обратился к властям из-за запрета курения на балконах квартир, который будет введен с 1 октября 2019 года.Так, согласно новым нормам противопожарной безопасности в жилых домах, нельзя будет курить, жарить шашлыки и зажигать свечи. Нарушение грозит физическим лицам предупреждением либо штрафом в размере до трех тысяч рублей. Если на данных действиях поймают повторно, штраф увеличат до пяти тысяч рублей.Одиозный российский артист по этому поводу написал стихотворение, показав, как относится к очередному нововведению, которое наделало много шума в соцсетях."Газа у меня ведь нету,Свет погас, я жгу свечу.Инициативу эту,На х*ю я поверчу.В нашем городском поселкеЖизнь течет на лоджиях.С мужиками курят телки,Шашлыки свои жуя.Нет другой тут развлекухи!Как провесть нам свой досуг?Я б спросил, разинув ухи,Этих депутатских с*к".Стоит отметить, что фолловеры артиста в комментариях выразили солидарность с его мнением по поводу запрета на курение. Многие так и не поняли, почему не могут пользоваться своей собственностью так, как им заблагорассудится.