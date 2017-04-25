26.04 12:08 MIGnews.com

На борту United Airlines умер "крупнейший кролик в мире"

United Airlines in new PR disaster, kills giant bunny rabbit on plane https://t.co/sVoiknawiw pic.twitter.com/XtbzYNd1Z8 — Thinker (@SmellTheTea) April 25, 2017

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