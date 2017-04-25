На борту United Airlines умер "крупнейший кролик в мире"
По репутации "прославившейся" экстражестоким отношением к пассажирам авиакомпании United Airlines нанесен новый удар. На этот раз не без участия братьев наших меньших.
Как сообщает "Би-би-си", гигантский кролик не пережил рейс авиаперевозчика из Лондона в Чикаго – несмотря на то, что в аэропорту Хитроу ветеринары установили, что он полностью здоров, в аэропорту О’Хара был обнаружен его труп. Внимание данная история привлекает еще и потому, что 90-сантиметровый Саймон является претендентом на звание самого крупного кролика в мире, которое нынче носит его отец.
В среднем цена гигантских кроликов составляет 100 долларов.