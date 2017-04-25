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На борту United Airlines умер `крупнейший кролик в мире` | Фото: Su--May/Flickr26.04 12:08   MIGnews.com

На борту United Airlines умер "крупнейший кролик в мире"

По репутации "прославившейся" экстражестоким отношением к пассажирам авиакомпании United Airlines нанесен новый удар. На этот раз не без участия братьев наших меньших.

Как сообщает "Би-би-си", гигантский кролик не пережил рейс авиаперевозчика из Лондона в Чикаго – несмотря на то, что в аэропорту Хитроу ветеринары установили, что он полностью здоров, в аэропорту О’Хара был обнаружен его труп. Внимание данная история привлекает еще и потому, что 90-сантиметровый Саймон является претендентом на звание самого крупного кролика в мире, которое нынче носит его отец.

В среднем цена гигантских кроликов составляет 100 долларов.




"Произошло что-то очень странное, и я хочу знать, что. Я отправляла кроликов по всему миру, и ни разу ничего подобного не случалось", - заявила хозяйка животного Аннетт Эдвардс изданию The Sun.

Авиаперевозчик заявил, что опечален смертью кролика, добавив, что заботится о благополучии перевозимых животных.
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