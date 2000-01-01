Первая казнь: В Ливане река стала "кровавой" (видео)
Ливанский сектор интернета взорвали фотографии и видеозаписи из города Захла, третьего по величине в стране, которыми можно было бы смело иллюстрировать сцену из библейской истории о выходе еврейского народа из египетского рабства – речь идет о казнях, насланных на Египет Моисеем. В частности, о первой казни.
На выходных ошарашенные жители города поголовно выкладывали в соцсети снимки местной реки Бердауни, которая по неясной причине окрасилась в кроваво-красный цвет.
Неизвестно, занялись бы этим вопросом ливанские чиновники, кабы не поднявшаяся шумиха, однако власти вмешались и подтвердили очевидное: вода была окрашена из-за загрязнения.
В результате министерство охраны окружающей среди Ливана провело расследование и пришло к выводу, что речка поменяла цвет из-за краски для волос, которую слили выше по течению, а именно – в регионе Хазарта.