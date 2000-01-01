25.02 20:20 MIGnews.com

Первая казнь: В Ливане река стала "кровавой" (видео)

#جرس_سكوب: #نبع_البردوني في #زحلة تحول لون مياهه إلى الأحمر الارجواني لأسباب مجهولة وسط ذهول المواطنين وتخوفهم من عملية تلوث تقضي على أحد معالم عروس البقاع.@Tarek_El_Khatib pic.twitter.com/vN9TRFI4gj — Jaras Scoop FM (@jarasscoop) 24 февраля 2018 г.

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Ливанский сектор интернета взорвали фотографии и видеозаписи из города Захла, третьего по величине в стране, которыми можно было бы смело иллюстрировать сцену из библейской истории о выходе еврейского народа из египетского рабства – речь идет о казнях, насланных на Египет Моисеем. В частности, о первой казни.На выходных ошарашенные жители города поголовно выкладывали в соцсети снимки местной реки Бердауни, которая по неясной причине окрасилась в кроваво-красный цвет.Неизвестно, занялись бы этим вопросом ливанские чиновники, кабы не поднявшаяся шумиха, однако власти вмешались и подтвердили очевидное: вода была окрашена из-за загрязнения.В результате министерство охраны окружающей среди Ливана провело расследование и пришло к выводу, что речка поменяла цвет из-за краски для волос, которую слили выше по течению, а именно – в регионе Хазарта.В ведомстве обещали предпринять "соответствующие меры против всех, чью причастность к загрязнению или его способствованию покажет расследование".