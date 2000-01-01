25.04 01:33 MIGnews.com

Социологи: женщины изменяют гораздо чаще мужчин

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Общепринятое мнение о том, что мужчины более склонны к изменам, чем женщины, оказалось под угрозой. Британские социологи утверждают, что женщины изменяют гораздо чаще, как пишет ladyportal.info.В опросе UK Adultery Survey 2012 ученые изучили 4000 случаев измен. Их интересовало, насколько легко мужчины и женщины соглашаются на измену, и кто из них изменяет чаще.В результате опроса выяснилось, что женщины имеют в среднем 2,8 тайных связей, в то время как мужчины заводят 1,8 интрижек на стороне.Социологи пришли к выводу, что женщин чаще тянет на приключения и, включаясь в игру, им уже сложно отступить, пока цель не будет достигнута.Если мужчина воспринимает связь на стороне как мимолетную, то женщина придает ей намного больше значения.Мужчины гонятся за сексуальными удовольствиями, пытаются разнообразить свою интимную жизнь, а дамы ищут не только наслаждения в постели, но и романтическую связь. Этим и объясняется тот факт, что женщины часто влюбляются в своих любовников, а мужчины, напротив, редко испытывают эмоциональную привязанность к своим любовницам.Ученые отметили, что согласно опросу, женщины начинают изменять в среднем с 37 лет, а мужчины – с 42.Социологи считают, что когда у женщины появляется желание изменить, остановить ее практически невозможно. К тому же, у представительниц прекрасного пола намного больше шансов сделать это.