Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











23.09 16:31   MIGnews.com

Большинство пожилых израильтян довольны жизнью

87% израильтян в возрасте 65 лет и старше довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Центрального бюро статистики Израиля. Отчет показал, что 31% пожилых людей "очень довольны" своей жизнью, а еще 56%, прошедших опрос, просто "довольны".

Несмотря на это, 42% респондентов отметили, что у них есть те или иные проблемы со здоровьем, а 43% (39% мужчин и 47% женщин) сообщили о серьезных проблемах со здоровьем или физических проблемах, которые мешают им выполнять повседневные задачи.

Также указывается, что 76% стариков имеют достаточно денег, чтобы покрывать свои расходы, в то время как остальные 23% страдают от финансовых проблем. Приблизительно половина (48%) пожилых людей не работают, живя в основном за счет пенсий и сбережений, в то время как 45% – за счет пенсий Национального фонда страхования или средств других государственных учреждений.

Тем не менее, статистика также говорит, что 17% пожилых людей "не чувствуют себя в безопасности" или "совершенно не чувствуют себя в безопасности", гуляя ночью одни, а еще 12% вообще не покидают свои дома после наступления темноты.

62% пожилых израильтян используют Интернет, по сравнению с 89% молодых людей. Однако только 25% пожилых людей используют Интернет для банковских операций и оплаты счетов.

57% опрошенных в возрасте 65 лет и старше указали, что их разговорный иврит "очень хорош", у 18% с языком все "хорошо", а 25% как раз наоборот – "умерен", "слаб" или "вообще отсутствует".

Между тем, 46% пожилых людей считают себя "израильтянами" или "коренными израильтянами" (4%), 20% определяют себя как "евреи", 9% говорят, что они «ашкенази», и 16% идентифицируют себя в соответствии со своей страной рождения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:14
Поклялись в верности ISIS: француженки получат пожизненное
16:12
Задержаны сирийцы – псевдоволейбольная команда Украины
15:43
Израиль отказал во въезде футболистам из Газы
15:36
В Кении рухнуло здание школы: есть жертвы
15:14
Ни Нетаниягу, ни Ганц не получили необходимой поддержки
15:10
В Египте забанили Facebook, BBC News и некоторые ТК
14:50
Киркоров похвастался новым iPhone и опозорился
14:40
Убийство шансонье Михаила Круга официально раскрыто
14:29
Горовиц обозвал Нетаниягу "недостойным"
14:12
Ривлин пригласил Нетаниягу и Ганца на встречу
13:55
МИД Ирана не исключил переговоров с США
13:38
Протесты в Египте: число задержанных перевалило за 350
13:20
Рухани в санкциях США привиделось отчаяние Вашингтона
13:02
Перец: Пришло время перемен для Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus