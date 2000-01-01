23.09 16:31 MIGnews.com

Большинство пожилых израильтян довольны жизнью

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87% израильтян в возрасте 65 лет и старше довольны своей жизнью. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Центрального бюро статистики Израиля. Отчет показал, что 31% пожилых людей "очень довольны" своей жизнью, а еще 56%, прошедших опрос, просто "довольны".Несмотря на это, 42% респондентов отметили, что у них есть те или иные проблемы со здоровьем, а 43% (39% мужчин и 47% женщин) сообщили о серьезных проблемах со здоровьем или физических проблемах, которые мешают им выполнять повседневные задачи.Также указывается, что 76% стариков имеют достаточно денег, чтобы покрывать свои расходы, в то время как остальные 23% страдают от финансовых проблем. Приблизительно половина (48%) пожилых людей не работают, живя в основном за счет пенсий и сбережений, в то время как 45% – за счет пенсий Национального фонда страхования или средств других государственных учреждений.Тем не менее, статистика также говорит, что 17% пожилых людей "не чувствуют себя в безопасности" или "совершенно не чувствуют себя в безопасности", гуляя ночью одни, а еще 12% вообще не покидают свои дома после наступления темноты.62% пожилых израильтян используют Интернет, по сравнению с 89% молодых людей. Однако только 25% пожилых людей используют Интернет для банковских операций и оплаты счетов.57% опрошенных в возрасте 65 лет и старше указали, что их разговорный иврит "очень хорош", у 18% с языком все "хорошо", а 25% как раз наоборот – "умерен", "слаб" или "вообще отсутствует".Между тем, 46% пожилых людей считают себя "израильтянами" или "коренными израильтянами" (4%), 20% определяют себя как "евреи", 9% говорят, что они «ашкенази», и 16% идентифицируют себя в соответствии со своей страной рождения.