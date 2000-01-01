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Нашествие крыс: Елизавета II покинула Букингемский дворец | Фото:24.06 02:28   MIGnews.com

Нашествие крыс: Елизавета II покинула Букингемский дворец

Недавно королева Великобритании Елизавета II в "панике" выбежала из Букингемского дворца, когда туда прибыли службы по борьбе с крысами и мышами.

Об этом курьезном случае пишет The Sun.

По словам источников, ранее на кухне в резиденции королевской семьи была замечена крыса, после чего судебные чиновники обратились в службу по дезинсекции.

"Мыши и крысы становятся все больше проблемой в столице, особенно в очень старых зданиях", - рассказал неназванный источник в субботу вечером.

Известно, что в прошлом году Лондон заполонили крысы-мутанты размером с кошек, на которых не действует обычный яд.


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