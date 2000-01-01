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Кинерет: пляжи закрываются из-за притока посетителей | Фото:23.05 16:09   MIGnews.com

Кинерет: пляжи закрываются из-за притока посетителей

В субботу, 23 мая, несколько пляжей на озере Кинерет вынуждены были закрыться, достигнув своей пропускной способности.

Власти Кинерета заявили, что десятки тысяч израильтян пришли на пляжи в субботу, в связи с чем некоторые из них были вынуждены закрываться в соответствии с правилами Министерства здравоохранения.

124 пляжа вновь открылись в среду после объявления карантина в начале апреля на фоне пандемии COVID-19. Посетители должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

Приток людей произошел после постепенного ослабления ограничений и жаркой погоды. Температура в некоторых частях страны взлетела выше 45 градусов по Цельсию.


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