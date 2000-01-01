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Церковь Майами отложила произраильское мероприятие | Фото: Facebook23.05 11:44   MIGnews.com

Церковь Майами отложила произраильское мероприятие

Произраильская евангелическая церковь в Майами отложила мероприятие в честь Еврейского Государства после того, как генеральный консул Израиля принял участие в параде в поддержку сообщества ЛГБТ.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Jerusalem Post.

Пастор Альберто Дельгадо из евангельской церкви "Альфа и Омега" отложил это мероприятие после того, как генеральное консульство опубликовало фотографии и видео в социальных сетях генерального консула Лиора Хаята, участвующего в параде ЛГБТ, пишет во вторник газета "Гаарец".


Консульство написало в Twitter, что Израиль стал первой страной, которая прошла" на параде, который состоялся в апреле 2019 года.

Министерство иностранных дел газете подтвердило изданию, что пастор "обеспокоен тем, что участие Израиля в параде гордости подорвет поддержку Израиля в его общине", и отменил церковное мероприятие, потому что оно было запланировано вскоре после парада.


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