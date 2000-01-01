Церковь Майами отложила произраильское мероприятие

Пастор Альберто Дельгадо из евангельской церкви "Альфа и Омега" отложил это мероприятие после того, как генеральное консульство опубликовало фотографии и видео в социальных сетях генерального консула Лиора Хаята, участвующего в параде ЛГБТ, пишет во вторник газета "Гаарец".
Консульство написало в Twitter, что Израиль стал первой страной, которая прошла" на параде, который состоялся в апреле 2019 года.
Министерство иностранных дел газете подтвердило изданию, что пастор "обеспокоен тем, что участие Израиля в параде гордости подорвет поддержку Израиля в его общине", и отменил церковное мероприятие, потому что оно было запланировано вскоре после парада.