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За десять лет 250 тысяч человек совершили алию | Фото:22.12 08:26   MIGnews.com

250 тысяч человек совершили алию за десять лет

В течение десяти лет свыше 250 тысяч олим переехали в Израиль из 150 стран мира, а 2019 год в целом стал рекордным для алии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на отчет Jewish Agency.

По данным организации, в течение нынешнего года в Израиль переехало 34 тысячи человек, что на три тысячи больше, чем в 2015 году, который ранее считался рекордным, и на 3500 больше, чем в 2018 году.

В пятерку стран-лидеров иммиграции попали Россия (66 800 человек), Украина (45 670 человек), Франция (38 000 человек), США (32 000 человек) и Эфиопия (10 500 человек).

Более 130 тысяч олим переехали из бывшего Советского Союза, 55 тысяч из европейских стран и 36 тысяч из Северной Америки. Еще 13 420 – из Латинской Америки, более 2500 – Южной Африки и почти 2000 – из Океании.

Также около 3000 переехали из других стран Ближнего Востока, 1200 из Индии и 190 из Китая и Гонконга. Свыше 3000 человек совершили алию из стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений.


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