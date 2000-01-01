250 тысяч человек совершили алию за десять лет

По данным организации, в течение нынешнего года в Израиль переехало 34 тысячи человек, что на три тысячи больше, чем в 2015 году, который ранее считался рекордным, и на 3500 больше, чем в 2018 году.
В пятерку стран-лидеров иммиграции попали Россия (66 800 человек), Украина (45 670 человек), Франция (38 000 человек), США (32 000 человек) и Эфиопия (10 500 человек).
Более 130 тысяч олим переехали из бывшего Советского Союза, 55 тысяч из европейских стран и 36 тысяч из Северной Америки. Еще 13 420 – из Латинской Америки, более 2500 – Южной Африки и почти 2000 – из Океании.
Также около 3000 переехали из других стран Ближнего Востока, 1200 из Индии и 190 из Китая и Гонконга. Свыше 3000 человек совершили алию из стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений.