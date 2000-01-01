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Во Франции двое детей нашли два килограммовых слитка золота 23.05 05:49   MIGnews.com

Во Франции двое детей нашли два килограммовых слитка золота

Во Франции двое детей нашли слитки золота в комнате своей покойной бабушки.

Известно, что дети решили построить небольшой домик в саду во время карантина, им для этого понадобилась простынь. Их отец сказал, что простыни можно взять в комнате их покойной бабушки.

В поисках необходимых "стройматериалов" дети обнаружили неожиданную находку - два довольно тяжелых, как им на тот момент показалось, кирпича.

Позже выяснилось, что это было два слитка золота, весом по 1 кг каждый. Сейчас они выставлены на аукцион по 40 тысяч евро за штуку.

Как оказалось, покойная бабушка купила золото еще в 1967 году, о чем свидетельствуют найденные документы, которые подтверждают покупку.


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