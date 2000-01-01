Сеть ресторанов Джейми Оливер взяла под контроль KPMG
Английский повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер лишился контроля над 25 заведениями в Великобритании: они перешли под внешнее управление в связи с неплатежеспособностью.
Управление ресторанами взяла на себя компания KPMG. 22 заведения собираются закрыть, в результате чего без работы могут остаться около тысячи человек. Два ресторана и закусочная в аэропорту Гатвик в Лондоне продолжат работать.
"Я опустошен тем, что наши любимые британские рестораны ввели внешнее управление. Я глубоко опечален этим и хотел бы поблагодарить всех людей, которые вкладывали свои сердца и души в этот бизнес на протяжении многих лет", - написал Джейми Оливер на своей странице в Twitter, пишет Associated Press.
В последнее время ресторанный бизнес Джейми Оливера переживает глубокий кризис. В частности, в прошлом году ему уже пришлось закрыть 12 из 37 заведений в Великобритании, а также перевести своей итальянской сети 13 млн фунтов, чтобы избежать банкротства.