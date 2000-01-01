23.02 05:38 MIGnews.com

Алла Пугачева достойно ответила завистникам

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В своем микроблоге Примадонна опубликовала пост, в котором обратилась к своим недоброжелателям и всем тем, кому она не нравится, сообщив, что, несмотря на все неуважение, она все равно будет хорошо спать.В доказательство своего спокойствия, она прикрепила к посланию фотографию, на которой похвасталась стройными формами, надев короткий наряд и оголив стройные ноги. На снимке Алла Борисовна запечатлена сидя в кресле во время одного из мероприятий, которые ей приходится регулярно посещать по роду деятельности. Поклонники бурно отреагировали на сообщение кумира, осыпав Примадонну комплиментами.