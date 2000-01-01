21.12 10:23 MIGnews.com

Легенды футбола Роналду и Роналдиньо приедут в Израиль

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Бывшие суперзвезды присоединятся к отставным израильским игрокам для товарищеского "мирного матча" в марте 2019 года.“Мирный матч” состоится в Иерусалиме или Хайфе. Участие в этом примут Роналду, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос, Бебето и Эмерсон Палмиери, а также израильские звезды: Эял Беркович, Хаим Ревиво и Валид Бадир."Объединение таких влиятельных глобальных фигур прошлого и настоящего доказывает, что Израиль является частью карты мира",- сказал в четверг Мауро Розеншайн, генеральный директор израильской компании, организующей мероприятие MTR7.