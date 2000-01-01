22.09 01:14 MIGnews.com

Китайский Лох-Несс оказался огромным резиновым пакетом

Water #MONSTERS in the Three Gorges? Netizens speculated that the giant mysterious creature might be a fish or a big snake. Experts believe it is unlike living animals, more like floating objects. https://t.co/CGGrfWzckI pic.twitter.com/RCdbaDAvv9 — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) 14 сентября 2019 г.

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"Водяное чудовище трех ущелий" в реке Янзцы в Китае, которые многие называли также "Китайским лохнесским чудовищем", оказалось просто огромным резиновым пакетом - промышленной подушкой безопасности.Видео с 20-метровым "монстром" сняли рабочие гидроэлектростанции.После публикации этих кадров, многие пользователи сети выдвинули теорию, что это бирманский питон, один из крупнейших видов змей, обитающий в некоторых частях южного Китая. Дискуссии о нем стали вирусными в китайских социальных сетях, видео просмотрели более 32 миллионов раз на Weibo, китайском эквиваленте Twitter, с момента его появления в пятницу, сообщила The Guardian.Видео привело к предположению, что в Китае есть собственный монстр Лох-Несс. Люди посчитали, что это загадочное существо - огромно, так как видна только небольшая часть его спины, и, как айсберг, большая часть находится под поверхностью. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, видео было освещено большинством крупных китайских СМИ.Эта река, самая длинная в Азии и третья по длине в мире, является домом для многих эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как китайский аллигатор, морская свинья Янцзы и ныне вымерший дельфин реки Янцзы.