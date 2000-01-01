21.09 14:07 MIGnews.com

Брэд Питт объяснил почему грозился убить Вайнштейна

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По словам актера, он подошел с угрозами к Харви Вайнштейну после того, как Гвинет Пэлтроу рассказала о ему домогательствах со стороны продюсера.Об этом сообщает The Independent в пятницу, 20 сентября.Издание приводит слова Брэда Питта, который объяснил, что хотел убедиться в том, что больше такого не повторится с его тогдашней возлюбленной. "В то время я был просто мальчишкой с Озарка, вышедшим на игровую площадку. И мы разбирались с проблемами именно так", - добавил артист.Индицент произошел в 90-х, когда Пэлтроу получила роль в фильме "Эмма", спродюсированного Вайнштейном. Актриса рассказала, что Питт подошел к продюсеру на премьере "Гамлета" на Бродвее и заявил: "Если из-за тебя она еще хоть раз почувствует себя неуютно, я тебя убью"."Это было невероятно. Он использовал свою известность и влияние, чтобы защитить меня в тот момент, когда у меня еще не было ни известности, ни влияния", - сообщила актриса.Об изнасиловании Харви Вайнштейном заявляли по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со его стороны. Недавно он был освобожден под залог в миллион долларов.