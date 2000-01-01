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Личные вещи астронавта Нила Армстронга выставят на аукционах | Фото:22.07 00:27   MIGnews.com

Личные вещи астронавта Нила Армстронга выставят на аукционах

Личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга, который считается первым ступившим на поверхность Луны, продадут на аукционах дома Heritage Auctions в Далласе в Техасе.

Об этом в субботу, 21 июля сообщает ABC News.

По данным телеканала, вещи астронавта будут выставлены на продажу в начале ноября нынешнего года, а затем в мае и ноябре 2019-го.

Среди лотов куски крыла и пропеллера самолета "Флайер" братьев Райт 1903 года, которые астронавт взял с собой на Луну. Также на аукционе можно будет приобрести флаг США, флаг ООН, флаги штатов и серебряные монеты, выпущенные на память о программе "Аполлон".

Сын астронавта Марк Армстронг сообщил, что отец никогда не говорил ему, что хочет сделать со своей коллекцией.

"Не думаю, что он много времени тратил на раздумья о ней. Он все сохранил, так что он, очевидно, чувствовал, что их стоит сохранить", — прокомментировал сын Нила Армстронга.

Уточняется, что в рамках аукционов ставки будут приниматься в онлайн-режиме, по телефону и лично.
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