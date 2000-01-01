Личные вещи астронавта Нила Армстронга выставят на аукционах

По данным телеканала, вещи астронавта будут выставлены на продажу в начале ноября нынешнего года, а затем в мае и ноябре 2019-го.
Среди лотов куски крыла и пропеллера самолета "Флайер" братьев Райт 1903 года, которые астронавт взял с собой на Луну. Также на аукционе можно будет приобрести флаг США, флаг ООН, флаги штатов и серебряные монеты, выпущенные на память о программе "Аполлон".
Сын астронавта Марк Армстронг сообщил, что отец никогда не говорил ему, что хочет сделать со своей коллекцией.
"Не думаю, что он много времени тратил на раздумья о ней. Он все сохранил, так что он, очевидно, чувствовал, что их стоит сохранить", — прокомментировал сын Нила Армстронга.
Уточняется, что в рамках аукционов ставки будут приниматься в онлайн-режиме, по телефону и лично.