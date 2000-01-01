Десятки общин и организаций присоединяются к ЕАЕК

В понедельник в Иерусалиме состоялся праздничный обед, организованный президентом Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаилом Мирилашвили в честь визита делегации Всемирного Еврейского Конгресса во главе с Рональдом Лаудером в Израиль. Михаил Мирилашвили обратился к присутствующим и обрисовал перспективы деятельности ЕАЕК: «Можно смело сказать, что после долгих лет стагнации Евро-Азиатский Еврейский Конгресс ожил и начинает активную деятельность. В конце 2017 года был утвержден рекордный годовой бюджет. С начала 2018 года Конгресс поддержал или инициировал более 30 проектов.
В последнее время к нам постоянно приходят просьбы о присоединении к Конгрессу от общин со всего мира: Тайланд, Вьетнам, Китай, Лаос, Шри-Ланка, Камбоджа, Южная Корея, Турция и другие. Мы начали поддерживать такие масштабные проекты как Таглит и Лимуд. Мы приобретаем новых партнеров - Израильско-Российский деловой совет, Фонд Дружбы, Союз еврейских студентов в Москве, Федерация еврейских общин России и других. Уверен, в скором времени, наша организация станет одной из ведущих международных еврейских организаций».
По окончании праздничного обеда, состоялось заседание Правления ЕАЕК. На заседании было официально объявлено, что Всеукраинский Еврейский Конгресс начинает процесс вступления в ЕАЕК. Таким образом ЕАЕК значительно расширит свою деятельность в Украине. На том же заседании было объявлено о том, что основатель и Президент "Фонда Дружбы" Раввин Йехиель Экштейн назначен первым вице-президентом ЕАЕК.
Всеукраинский Еврейский Конгресс, созданный в 1997 году, является всеукраинской независимой общественной организацией, объединяющей 413 еврейских общин и организаций в 24 областях Украины. Основные направления деятельности ВЕК — это возрождение, укрепление и развитие традиций еврейского народа, изучение его истории и культуры, защита интересов еврейских общин, борьба с антисемитизмом и ксенофобией и поддержка государства Израиль.
Президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили в этой связи отметил: "Я рад приветствовать Вадима Рабиновича и Всеукраинский Еврейский Конгресс в качестве полноправных членов Евро-Азиатского Еврейского Конгресса. Украина - страна с богатой еврейской историей, община которой активно развивается и принимает участие во всех сферах общественной жизни. Убежден, что наше сотрудничество позволит еще более укрепить еврейскую общину Украины".
Вадим Рабинович заявил: "Совместная деятельность, как правило, на порядок эффективней, чем работа, осуществляемая отдельно друг от друга, пусть и при полном совпадении взглядов, направлений и усилий. Именно поэтому меня радует факт вступления нашей организации в ЕАЕК, ведь у нас общие цели и задачи — это поддержка еврейских общин и помощь нуждающимся. Это актуально именно сейчас, когда ЕАЕК возглавил выдающийся еврейский лидер Михаил Мирилашвили".
Президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили приветствовал раввина Экштейна: "Как президент и основатель Фонда Дружбы, лауреат многих общественных премий – в частности, премии Армии обороны Израиля, премий премьер-министра Израиля, агентства «Сохнут», движения ХАБАД, премии ФЕОР "Человек года 5770", Вы являетесь примером добродетели и благородства. Ваш авторитет во всем мире говорит сам за себя. Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество, которое сложно переоценить. Цель Конгресса - творить добро и поддерживать еврейские общины. Уверен, что наши цели пересекаются, и такой влиятельный деятель как Вы, внесет весомую лепту в дело ЕАЕК. Вместе мы достигнем значительных результатов."
Фонд Дружбы и ЕАЕК планируют сотрудничество в таких сферах как безопасность общин, мониторинг антисемитизма и поддержка воскресных школ на территории бывшего СССР.
Фонд Дружбы сосредотачивается на работе с евреями из социально слабых слоев населения, нуждающихся в помощи. Кроме того, Фонд Дружбы уже более 20 лет спонсирует сионистскую деятельность. В рамках этой деятельности Фонд инвестировал 188 миллионов долларов в поддержку репатриации из стран бывшего Советского Союза, Франции, Бразилии и других государств. В декабре 2014 года Фонд начал непосредственно заниматься репатриацией и абсорбцией. Сегодня Фонд Дружбы работает напрямую в 26 странах, многие из которых страдают от антисемитизма и боевых действий, испытывают экономические трудности. На сегодняшний день с помощью Фонда репатриировалось 5294 семьи (11853 человека).
Первоначальная миссия ЕАЕК - поддержка еврейских общин везде и всегда. Кроме того, Евро-Азиатский Еврейский Конгресс создан для защиты прав и законных интересов еврейского народа, а также, для официального представления еврейских общин Евроазиатского региона в правительствах стран данного региона и международных организациях