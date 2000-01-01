21.03 15:15 MIGnews.com

Десятки общин и организаций присоединяются к ЕАЕК

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В понедельник в Иерусалиме состоялся праздничный обед, организованный президентом Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаилом Мирилашвили в честь визита делегации Всемирного Еврейского Конгресса во главе с Рональдом Лаудером в Израиль. Михаил Мирилашвили обратился к присутствующим и обрисовал перспективы деятельности ЕАЕК: «Можно смело сказать, что после долгих лет стагнации Евро-Азиатский Еврейский Конгресс ожил и начинает активную деятельность. В конце 2017 года был утвержден рекордный годовой бюджет. С начала 2018 года Конгресс поддержал или инициировал более 30 проектов.В последнее время к нам постоянно приходят просьбы о присоединении к Конгрессу от общин со всего мира: Тайланд, Вьетнам, Китай, Лаос, Шри-Ланка, Камбоджа, Южная Корея, Турция и другие. Мы начали поддерживать такие масштабные проекты как Таглит и Лимуд. Мы приобретаем новых партнеров - Израильско-Российский деловой совет, Фонд Дружбы, Союз еврейских студентов в Москве, Федерация еврейских общин России и других. Уверен, в скором времени, наша организация станет одной из ведущих международных еврейских организаций».По окончании праздничного обеда, состоялось заседание Правления ЕАЕК. На заседании было официально объявлено, что Всеукраинский Еврейский Конгресс начинает процесс вступления в ЕАЕК. Таким образом ЕАЕК значительно расширит свою деятельность в Украине. На том же заседании было объявлено о том, что основатель и Президент "Фонда Дружбы" Раввин Йехиель Экштейн назначен первым вице-президентом ЕАЕК.Всеукраинский Еврейский Конгресс, созданный в 1997 году, является всеукраинской независимой общественной организацией, объединяющей 413 еврейских общин и организаций в 24 областях Украины. Основные направления деятельности ВЕК — это возрождение, укрепление и развитие традиций еврейского народа, изучение его истории и культуры, защита интересов еврейских общин, борьба с антисемитизмом и ксенофобией и поддержка государства Израиль.Президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили в этой связи отметил: "Я рад приветствовать Вадима Рабиновича и Всеукраинский Еврейский Конгресс в качестве полноправных членов Евро-Азиатского Еврейского Конгресса. Украина - страна с богатой еврейской историей, община которой активно развивается и принимает участие во всех сферах общественной жизни. Убежден, что наше сотрудничество позволит еще более укрепить еврейскую общину Украины".Вадим Рабинович заявил: "Совместная деятельность, как правило, на порядок эффективней, чем работа, осуществляемая отдельно друг от друга, пусть и при полном совпадении взглядов, направлений и усилий. Именно поэтому меня радует факт вступления нашей организации в ЕАЕК, ведь у нас общие цели и задачи — это поддержка еврейских общин и помощь нуждающимся. Это актуально именно сейчас, когда ЕАЕК возглавил выдающийся еврейский лидер Михаил Мирилашвили".Президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили приветствовал раввина Экштейна: "Как президент и основатель Фонда Дружбы, лауреат многих общественных премий – в частности, премии Армии обороны Израиля, премий премьер-министра Израиля, агентства «Сохнут», движения ХАБАД, премии ФЕОР "Человек года 5770", Вы являетесь примером добродетели и благородства. Ваш авторитет во всем мире говорит сам за себя. Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество, которое сложно переоценить. Цель Конгресса - творить добро и поддерживать еврейские общины. Уверен, что наши цели пересекаются, и такой влиятельный деятель как Вы, внесет весомую лепту в дело ЕАЕК. Вместе мы достигнем значительных результатов."Фонд Дружбы и ЕАЕК планируют сотрудничество в таких сферах как безопасность общин, мониторинг антисемитизма и поддержка воскресных школ на территории бывшего СССР.Фонд Дружбы сосредотачивается на работе с евреями из социально слабых слоев населения, нуждающихся в помощи. Кроме того, Фонд Дружбы уже более 20 лет спонсирует сионистскую деятельность. В рамках этой деятельности Фонд инвестировал 188 миллионов долларов в поддержку репатриации из стран бывшего Советского Союза, Франции, Бразилии и других государств. В декабре 2014 года Фонд начал непосредственно заниматься репатриацией и абсорбцией. Сегодня Фонд Дружбы работает напрямую в 26 странах, многие из которых страдают от антисемитизма и боевых действий, испытывают экономические трудности. На сегодняшний день с помощью Фонда репатриировалось 5294 семьи (11853 человека).Первоначальная миссия ЕАЕК - поддержка еврейских общин везде и всегда. Кроме того, Евро-Азиатский Еврейский Конгресс создан для защиты прав и законных интересов еврейского народа, а также, для официального представления еврейских общин Евроазиатского региона в правительствах стран данного региона и международных организациях