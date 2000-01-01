22.03 07:07 MIGnews.com

Готовимся к Песаху: ночные автобусы в стране с 22 марта

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Начиная с четверга, 22 марта, в течение почти двух недель, в Израиле будут работать ночные автобусы. Они будут курсировать на протяжении школьных каникул и отпусков в праздник Песах до 7 апреля почти в 100 населенных пунктах страны, с полуночи до 4 утра, развозя всех желающих в центры развлечений и обратно домой.Специальные инструкторы-консультанты проекта "Ночные автобусы" будут находиться в десятках центрах развлечений, предлагая празднующим бодрящий кофе. Они будут направлять желающих на остановки, расположенные вблизи центров развлечений, раздавать расписание рейсов и карты маршрутов ночных автобусов, предлагая не садиться за руль автомобилей, а вернуться домой на общественном транспорте.Как известно, ночные автобусные маршруты работают по выходным и во время школьных каникул, и ежегодно перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток.Согласно опросу, проведенному среди молодежи (возраст - 14-30 лет), около 30% опрошенных добираются до мест развлечений на ночных автобусах. Они считают эти маршруты практичными и наиболее часто используемыми.По оценкам Минтранса, ожидается, что в праздничный период Песах ночными автобусами воспользуются более 100 тысяч пассажиров. Заметим, что тенденция роста числа пассажиров, пользующихся ночными маршрутами, продолжается. За последний год этот показатель превысил 1,2 миллиона – на 6% больше, чем в 2016 году."Цифры говорят о том, что этот проект оправдывает себя, спасая человеческие жизни, уменьшая число ДТП в тех населенных пунктах, где работают ночные автобусы. Кроме воздействия на дорожную безопасность, проект влияет на снижение дороговизны жизни", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Глава транспортного ведомства призвал водителей воспользоваться ночными автобусами вместо личного автотранспорта. "Ночные автобусы ждут вас. Эта услуга доступна почти по всей стране. Сервис оправдал себя, снижая количество нетрезвых водителей на дорогах страны. Мы продолжим этот проект, с тем, чтобы каждый, кто планирует вечер развлечений, смог воспользоваться безопасной, доступной и дешевой транспортной альтернативой".