21.03 14:37 MIGnews.com
Суд заблокировал проведение забастовки в "Меухедет"
Суд по трудовым конфликтам запретил работникам больничной кассы "Меухедет" проводить забастовку. Отмечается, что акция протеста была намечена на среду, 21 марта.
Забастовка должна была начаться в 13.00 одновременно в поликлиниках, лечебных и административных учреждениях больничной кассы по всему Израилю.
В профсоюзном комитете заявили, что причиной забастовки стал конфликт с руководством по поводу заключения нового коллективного трудового соглашения.
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