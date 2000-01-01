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Саша Барон Коэн обвинил Цукерберга в потакании неонацизму | Фото:20.10 10:36   MIGnews.com

Саша Барон Коэн обвинил Цукерберга в потакании неонацизму

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг не является членом правительства и, соответственно, субъектом на которого распространяется действие Первой поправки к Конституции США, а потому она не может служить оправданием для безответственного отношения к языку ненависти.

Такое мнение выразил скандальный британский актер Саша Барон Коэн, известный по таким фильмам как "Борат", "Бруно", "Диктатор" и многим другим.

Отметим, несколько дней тому назад Цукерберг отказался запрещать политическую рекламу в соцсети, отметив, что при возникновении непонятных ситуаций лучше делать выбор в сторону свободы выражения.

В свою очередь Коэн сравнил Facebook с хорошим рестораном, который посетили несколько неонацистов и начали выкрикивать антисемитские лозунги.

"Если бы Цукерберг владел шикарным рестораном, а 4 неонациста пришли туда и гуляли бы, выкрикивая антисемитские лозунги, подаст ли он им элегантный обед из восьми блюд? Или сказал бы им проваливать на х**н из его ресторана? У него есть право и даже моральный долг, сказать им, чтобы они убрались"- написал Коэн.


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