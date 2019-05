20.05 22:19 MIGnews.com

Скарлетт Йоханссон обручилась с Колином Джостом

Известная голливудская актриса еврейского происхождения Скарлетт Йоханссон готова связать себя узами брака со звездой телевизионных шоу Saturday Night Live и Weekend Update Колином Джостом.Об этом радостном событии сообщил публицист актрисы Марсель Паризо изданию Associated Press, добавив, что дата свадьбы еще не назначена, пишет The Times of Israel Как известно, влюбленные вместе на протяжении двух лет.Ранее близкий к паре источник рассказал, что "Скарлетт и Колин влюблены, имеют много общих интересов и одинаковое чувство юмора. Скарлетт очень счастлива".Стоит отметить, что у 34-летней знаменитости за плечами уже два брака. Так она успела побывать замужем за актером Райаном Рейнолдсом и за журналистом Роменом Дориаком. От последнего брака у нее осталась дочь, пятилетняя Роуз.А вот для 36-летнего комика это торжественное событие станет первым в его жизни.