21.04 07:10 MIGnews.com

Израиль - в топ-50 стран с самым желаемым гражданством

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Израиль вошел список 50 стран с самым привлекательным гражданством, о чем свидетельствуют данные Индекса гражданств мира.Рейтинг ежегодно составляется консалтинговой компанией Henley & Partners на основании оценки таких внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.Самым привлекательным в мире признано гражданство Франции. Также в десятку лидеров входят Германия, Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, а замыкают список Афганистан и Сомали.Россия показала лучший результат среди стран СНГ – 63, сохранив прошлогодний результат.Израиль разместился на 48 позиции – между Сейшелами и Парагваем, также не поднявшись и не опустившись в рейтинге.