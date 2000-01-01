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Израиль - в топ-50 стран с самым желаемым гражданством | Фото: Ted Eytan/Flickr21.04 07:10   MIGnews.com

Израиль - в топ-50 стран с самым желаемым гражданством

Израиль вошел список 50 стран с самым привлекательным гражданством, о чем свидетельствуют данные Индекса гражданств мира.

Рейтинг ежегодно составляется консалтинговой компанией Henley & Partners на основании оценки таких внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.

Самым привлекательным в мире признано гражданство Франции. Также в десятку лидеров входят Германия, Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, а замыкают список Афганистан и Сомали.

Россия показала лучший результат среди стран СНГ – 63, сохранив прошлогодний результат.

Израиль разместился на 48 позиции – между Сейшелами и Парагваем, также не поднявшись и не опустившись в рейтинге.
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