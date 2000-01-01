20.03 18:29 MIGnews.com

Израиль счастливее, чем США, Британия и Германия

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Израиль удержался на 11 месте в списке самых счастливых стран. Таковы результаты исследования 2017 World Happiness Report, которые были опубликованы в рамках глобальной программы ООН Sustainable Development Solutions Network во Всемирный день счастья, 20 марта.Для определения уровня счастья в различных странах авторы исследования учитывали шесть ключевых показателей – уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, благородство, свобода и честности (восприятие коррупции в бизнесе и правительстве).Рейтинг возглавила Норвегия, которой удалось сместить Данию, которая много лет удерживала лидерство среди самых счастливых стран, на второе место. Стоит отметить, что за год Норвегия поднялась с 4 на 1 место. Также в пятерку самых счастливых стран вошли Исландия, Швейцария и Финляндия.Стоит отметить, что по уровню счастья Еврейское государство – лидер Ближнего Востока. С большой разницей ОАЭ разместились на 28-м месте, Саудовская Аравия – на 34 году, а Катар – на 36-м. Помимо этого удалось обогнать и такие развитые страны, как США (13), Германия (16), Люксембург (20) и Великобритания (23). Россия - на 56 месте, Украина - на 123.Несмотря на это, согласно опросу программы Masa и министерства просвещения, 27% израильских евреев готовы покинуть страну, если им представится такая возможность. Среди светских израильтян этот показатель еще выше – 36%, а среди религиозных евреев – лишь 7%.