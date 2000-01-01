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21.03 04:05   MIGnews.com

Президент Uber Джефф Джонс обиделся и ушел в отставку

Президент интернет-сервиса по вызову такси Uber Джефф Джонс покинул компанию, не проработав в ней и шести месяцев.

"Мы благодарим Джеффа за полгода работы в компании и желаем ему всего наилучшего", - говорится в пресс-релизе Uber.

Джефф Джонс подал в отставку после того, как ему не предложили пост главного операционного директора. Это новый пост, который Uber создает в попытке стабилизировать компанию после череды громких скандалов, передает Би Би Си.

Однако сайт технических новостей Recode сообщает, что причиной ухода Джонса стали продолжающиеся в Uber проявления сексизма, замалчивания случаев дискриминации по гендерному признаку и домогательства на рабочем месте.
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