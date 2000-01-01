21.03 00:22 MIGnews.com

Петух-гигант шокировал и напугал пользователей соцсетей

Am I the only person wondering why this chicken is so damn big 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ZIWmEL2h2w — LifesBook_Ceo (@LifesBook_Ceo) 19 марта 2017 г.

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Петух-гигант шокировал пользователей социальных сетей своими необыкновенно большими размерами, как для своего вида.Пользователь под псевдонимом LifesBook_Ceo, опубликовавший видеоролик написал в своем аккаунте Twitter:"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?"Некоторые не поверили своим глазам, и не поверили, что петухи бывают таких огромных размеров. Одни решили, что на видео переодетый человек в костюм птицы, а другие заявили, что ролик смонтирован.Однако нашелся человек, который прояснил ситуацию. Один из пользователей написал, что это петух породы Брама. Высота птицы может достигать от 60 до 120 сантиметров.