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twitter.com 21.03 00:22   MIGnews.com

Петух-гигант шокировал и напугал пользователей соцсетей

Петух-гигант шокировал пользователей социальных сетей своими необыкновенно большими размерами, как для своего вида.

Пользователь под псевдонимом LifesBook_Ceo, опубликовавший видеоролик написал в своем аккаунте Twitter:

"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?"




Некоторые не поверили своим глазам, и не поверили, что петухи бывают таких огромных размеров. Одни решили, что на видео переодетый человек в костюм птицы, а другие заявили, что ролик смонтирован.

Однако нашелся человек, который прояснил ситуацию. Один из пользователей написал, что это петух породы Брама. Высота птицы может достигать от 60 до 120 сантиметров.
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