Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Getty Images21.03 01:44   MIGnews.com

В красном наряде и на шпильках: яркий образ Мелании Трамп

Дональд вместе с супругой Меланией Трамп и их 10-летним сыном Бэрроном вместе отправились во Флориду, где провели тихий семейный уикенд.

Появление Бэррона на публике вызвало небывалый интерес прессы, ведь ранее журналисты подозревали, что у мальчика аутизм, поэтому его так редко берут с собой на какие-то важные мероприятия.

Но в этот раз Бэррон вел себя как обычный подросток, совсем не привлекая к себе внимание. А вот его мама, 46-летняя Мелания, вновь впечатлила нас выбором своего наряда.

Обычно, отправляясь на уикенд, Мелания не надевает обувь на каблуках, но в этот раз она дополнила ярко-красное пальто с поясом на талии бежевыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, а также красными перчатками.

К слову, первая леди очень любит красный цвет. Не так давно на прием в Белый дом она также надела красное платье, которое также подчеркивало ее безупречную тонкую талию, пишет ТСН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:12
Вор-неудачник застрял в витрине ограбленного магазина
02:22
Ученые назвали эффективные природные антибиотики
00:22
Петух-гигант шокировал и напугал пользователей соцсетей  
23:16
Алла Пугачева готовится к свадьбе
22:40
Внук Дональда Трампа сломал ногу
21:44
Видео теракта в аэропорту Орли  
21:21
ОАЭ создали первый в мире Совет счастья
20:56
Транспортного хаоса не будет: забастовка "Эгед" отменена
20:20
"Лахав 433" допросил личного юриста Нетаниягу
20:11
Неожиданный источник прибыли: пластиковые пакеты
19:58
Американские разведчики: Обама не прослушивал Трампа
19:23
США бойкотируют Совет по правам человека из-за Израиля
19:18
Израильский жилищный рынок остывает
18:58
Либерман: ЦАХАЛ продолжит наносить авиаудары в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus