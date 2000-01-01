В красном наряде и на шпильках: яркий образ Мелании Трамп
Дональд вместе с супругой Меланией Трамп и их 10-летним сыном Бэрроном вместе отправились во Флориду, где провели тихий семейный уикенд.
Появление Бэррона на публике вызвало небывалый интерес прессы, ведь ранее журналисты подозревали, что у мальчика аутизм, поэтому его так редко берут с собой на какие-то важные мероприятия.
Но в этот раз Бэррон вел себя как обычный подросток, совсем не привлекая к себе внимание. А вот его мама, 46-летняя Мелания, вновь впечатлила нас выбором своего наряда.
Обычно, отправляясь на уикенд, Мелания не надевает обувь на каблуках, но в этот раз она дополнила ярко-красное пальто с поясом на талии бежевыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, а также красными перчатками.
К слову, первая леди очень любит красный цвет. Не так давно на прием в Белый дом она также надела красное платье, которое также подчеркивало ее безупречную тонкую талию, пишет ТСН.