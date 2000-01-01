20.03 13:02 MIGnews.com

Жена Гидеона Саара - ведущая главного выпуска новостей

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В понедельник, 20 марта, новая корпорация "Кан" объявила о том, что ведущей центрального выпуска новостей назначена Геула Эвен-Саар, которая уже более 20 лет ведет аналитические телепрограммы на Первом канале ИТВ.Карьера Геулы началась на армейском радио (Галац), где она служила репортером и ведущей передач. В 1993 году она начала работать на Первом канале ведущей программы "Доброе утро, Израиль". С тех пор Эвен-Саар работала ведущей множества актуальных передач на Первом канале, включая "Мабат", "Йоман", "Мусаф", "Вечер с Геулой Эвен" и тд., а также на радио "Решет Бет" и "Галац".Геула Эвен-Саар родилась в семье репатриантов из СССР. Свободно владеет русским языком. Её родители репатриировались в Израиль из Литвы в 1971 году после тяжелой борьбы за выезд. Через полгода родилась Геула. Эвен-Саар, мать пятерых детей, замужем за бывшим министром просвещения и внутренних дел, Гидеоном Сааром.