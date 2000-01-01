21.01 06:11 MIGnews.com

SEGA возродит Sonic к 30-тетию серии

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SEGA анонсировав проект Sonic 2020, который должен выйти аккурат к 30-летию маскота японской компании.В рамках инициативы компания будет публиковать новости о Сонике каждого 20-го числа нового месяца до конца 2020 года. Напомним, что первая Sonic the Hedgehog вышла 23 июня 1991 года на приставке Sega Genesis.В январьскую порцию информации попали обои для рабочего стола ПК и смартфонов, фон для профиля в Twitter, а также аватары для социальных сетей. SEGA также начала искать художников, которые любят серию и нарисуют больше обоев-календарей для остальных месяцев.Компания пока не сказала, чем закончится инициатива, но, похоже, фанатов франшизы поджидает анонс новой игры в серии. Еще в марте 2019 года гейм-дизайнер и глава Sonic Team Такаси Иидзука подтвердил, что студия уже трудится над новым "Соником".Последней каноничной игрой в серии стала Sonic Forces, которая понравилась фанатам меньше, чем пиксельная Sonic Mania. Возможно, что SEGA соединит игровой процесс "Мании" с современной графикой Sonic Forces, чтобы угодить новичкам и поклонникам серии.