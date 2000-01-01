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SEGA возродит Sonic к 30-тетию серии | Фото:21.01 06:11   MIGnews.com

SEGA возродит Sonic к 30-тетию серии

SEGA анонсировав проект Sonic 2020, который должен выйти аккурат к 30-летию маскота японской компании.

В рамках инициативы компания будет публиковать новости о Сонике каждого 20-го числа нового месяца до конца 2020 года. Напомним, что первая Sonic the Hedgehog вышла 23 июня 1991 года на приставке Sega Genesis.

В январьскую порцию информации попали обои для рабочего стола ПК и смартфонов, фон для профиля в Twitter, а также аватары для социальных сетей. SEGA также начала искать художников, которые любят серию и нарисуют больше обоев-календарей для остальных месяцев.

Компания пока не сказала, чем закончится инициатива, но, похоже, фанатов франшизы поджидает анонс новой игры в серии. Еще в марте 2019 года гейм-дизайнер и глава Sonic Team Такаси Иидзука подтвердил, что студия уже трудится над новым "Соником".

Последней каноничной игрой в серии стала Sonic Forces, которая понравилась фанатам меньше, чем пиксельная Sonic Mania. Возможно, что SEGA соединит игровой процесс "Мании" с современной графикой Sonic Forces, чтобы угодить новичкам и поклонникам серии.


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