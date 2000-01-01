20.01 08:54 MIGnews.com

ЦРУ подтвердило паранормальные способности Ури Геллера

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Израильский иллюзионист Ури Геллер, который в 70-ых годах прославился своими фокусами со сгибанием ложек, а также демонстрацией психокинетических и телепатических способностей на телевидении, действительно обладает паранормальными способностями.К такому выводу пришли эксперты ЦРУ, которые в течение 8 дней в 1973 году проводили над израильтянином соответствующие опыты. Данная информация указана в документах агентства, которые находились среди 13 млн. рассекреченных на этой неделе.Ури Геллер был один из участников программы "Звездные врата" (Stargate), целью которой был набор "бойцов со сверхъестественными способностями" для нужд Америки.В частности, отмечается, что в ходе исследований Ури Геллеру надо было угадать, какое слово из словаря выбрал экспериментатор. Таким образом, когда было выбрано слово "запал" он нарисовал на листке бумаги петарду, а на слово "гроздь" он нарисовал виноградную гроздь. На следующий день за версту от него поместили рисунок с дьяволом (рогатым человеком с трезубцем в руках) и фокуснику надо было отгадать, что изображено на листке бумаги. Геллер начал рисовать связанные с загаданным изображения – трезубец, десять заповедей, яблоко с червем внутри и змею. Когда на следующем рисунке была изображена чайка в полете, израильтянин сказал, что видит "лебедя летящего над холмом".Любопытно, что способности Ури Геллера распространялись не только на рисунки, сделанные человеком. Когда ему дали задание отгадать, какое случайное изображение было выбрано компьютером, он сделал это совершенно безошибочно, нарисовав воздушного змея."Успехи, которые Геллер демонстрировал в течение всего эксперимента, мы считаем самым убедительным и недвусмысленным подтверждением наличия у него паранормальных способностей", - гласит заключение ученых в опубликованных секретных документах.Стоит отметить, что программа Stargate была прекращена в 1998 году на фоне недоверия к ее результатам, из-за чего их нельзя было использовать в разведывательных операциях. Сам же Геллер ранее утверждал, что это лишь верхушка айсберга и что сотрудничество ему предлагали не только в ЦРУ, но и Моссад, и другие секретные службы."Я в шоке, что они обнародовали это, потому что некоторые такие программы до сих пор действуют. Ими пользуются многие разведывательные агентства", - цитирует его The Telegraph.