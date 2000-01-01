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Dermophis donaldtrumpi - червяка назвали в честь Трампа 20.12 03:08   MIGnews.com

Dermophis donaldtrumpi - червяка назвали в честь Трампа

Ученые назвали обнаруженный в Панаме новый вид амфибий в честь президента США.

Название Dermophis donaldtrumpi придумал сооснователь компании по продаже экологически чистых стройматериалов EnviroBuild Эйдан Белл. Это право он выкупил на аукционе за $25 тыс.

Животное находится под угрозой исчезновения из-за изменений климата, пишет The Guardian.

Червь слеп и старается спрятать голову в песок. Присвоив амфибии такое имя, Белл указал на отрицание Трампом угроз, связанных с глобальным потеплением.



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