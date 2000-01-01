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Пугачева публично отчитала Собчак из-за Киркорова | Фото:19.09 19:35   MIGnews.com

Пугачева публично отчитала Собчак из-за Киркорова

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прилюдно отчитала телеведущую Ксению Собчак за шутки над Филиппом Киркоровым.

Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, при котором произошел этот инцидент, передает издание Nation-news.

Уточняется, что конфликт между Пугачевой и Собчак случился в Юрмале, где проходил популярный музыкальный фестиваль. По словам Соседова, скандальная ведущая объявляла всех выступающих на концерте в ироничной манере. Киркоров же получил особое внимание с ее стороны. В частности, вызывая артиста на сцену, Собчак назвала его "король, который уже не тот".

Алле Борисовной такая фамильярность пришлась не по душе. Соседов утверждает, что после мероприятия обнаружил за кулисами, как Пугачева отчитывает Собчак за подобное поведение, спрашивая у ведущей, знает ли она вообще, как певец "работает и вкалывает".

Более того, примадонна заявила "бессовестной" Ксении, что та не имеет права плохо отзываться о Киркорове, так как ведущей до него еще "расти и расти". Более того, Пугачева назвала Собчак "бессовестной". По словам критика, телеведущая не стала ничего возражать на замечания.


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