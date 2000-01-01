19.05 17:45 MIGnews.com

В Израиль прибыли 111 репатриантов из Украины

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Утром, 19 мая, в Израиле приземлился самолет со 111 репатриантами из Украины, которые ждали этого момента целых два месяца.Об этом сообщает пресс-служба Фонда Дружбы."Сегодня утром в Израиле приземлился рейс Фонда Дружбы с 111 новыми репатриантами из Украины на борту. Они были встречены сотрудникам министерства алии и интеграции в аэропорту им. Бен-Гуриона. Это самый крупный рейс Фонда с начала пандемии коронавируса, в результате которой количество рейсов значительно снизилось", – сообщает ведомство.Среди новоприбывших – 21 ребенок. Самому младшему – всего 8 месяцев, а самому старшему – 89 лет.Репатрианты, прибывшие в Израиль, должны были прилететь еще в марте. Но в связи со вспышкой коронавируса COVID-19, правительство Украины решило закрыть воздушное пространство государства и усилить меры по соблюдению карантина.Теперь они должны в рамках инструкций Министерства здравоохранения оставаться в изоляции в течение 14 дней. В конце этого периода, они смогут переехать на постоянное место жительства и начать процесс абсорбции."Добро пожаловать в Израиль! Репатриация евреев со всего мира является символом, символом могущества объединенного еврейского народа в Эрец-Исраэль. Я имею честь начать свою работу в качестве министра алии и интеграции с прибытия 111 новых репатриантов из Украины. Я рада, что моя новая должность начинается с заботы об их оптимальной абсорбции и благополучии. Эта страна репатриантов, так было всегда и будет продолжаться в мою смену. Добро пожаловать домой", – приветствовала министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата.Президент Фонда Дружбы Яэль Экштейн рассказал, что последние месяцы были непростыми для всего мира и еврейского народа, в частности."Я хочу пожелать больших успехов министру алии и интеграции Пнине Тамано-Шата, которая вступила в должность на этой неделе. Ее смена будет непростая, но особенно важная для еврейского народа во всем мире и его отношений с Израилем", – обратился он.Среди новоприбывших Алена (45), Роман (50) и Мария (11) Кравец из Донецка. Алена работала госслужащей."Во время нашего последнего визита в Израиль мы испытали чувство солидарности со стороны людей, живущих в стране. В эти дни очень важно поддерживать друг друга. Благодаря этому мы сможем пережить кризис, и мы убеждены, что взаимное поручительство эта та ценность, которая олицетворяет еврейский народ", – рассказала она.