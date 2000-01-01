19.03 20:37 MIGnews.com

Мел Гибсон тайно помогает жертвам Холокоста

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Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон тайно помогает жертвам пережившим Холокост на протяжении 10 лет. Об этом сообщает новостной портал Extra. В частности речь идет о тайном спонсорстве фонда Survivor Mitzvah Project.Это действительно сенсация, поскольку 10 лет назад актера сочли ненавистником евреев и обвиняли в антисемитизме. Так, в 2006 году Мел Гибсон был задержан полицией за вождение в нетрезвом состоянии.В ходе задержания голливудская звезда позволила себе антисемитские высказывания, заявив, что "евреи ответственны за все войны на Земле".Основательница фонда Зейн Базби, которая также является актрисой заявила, что таким образом Гибсон пытается сгладить свою вину за антисемитское высказывание, сделанное 10 лет назад.По словам Базби актер помогает евреям переживших Холокост, которые проживают в восьми странах Европы."Я уважаю людей, которые меняют свою жизнь. И я думаю, что все делают ошибки. Я считаю, что доказательством того какой ты на самом деле человек является то, что ты делаешь со своими ошибками. Он перевоспитал себя сам. Сейчас Гибсон занимается филантропией. Его действия говорят сами за себя. Его действия помогли многим людям", - отметила основательница Survivor Mitzvah Project.