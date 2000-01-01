Израиль занимает 7-ое место среди долгожителей планеты
Согласно прогнозам статистики, уже к 2040 году израильтяне будут входить в число наций с самой продолжительной жизнью, сообщает в четверг, 18 октября The Times of Israel.
Данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что пока что среднестатистический показатель продолжительности жизни в Израиле составляет 82,1 года, что позволит государству занимать тринадцатое место в соответствующем международном рейтинге.
Однако как отмечают эксперты, если продолжительность жизни израильтянина увеличится до 84,4 года, Еврейское государство поднимется на седьмое место в этом рейтинге.
Между тем ожидается, что продолжительность жизни палестинцев, которые сейчас занимают 114 место с показателем в 71,9 года, уже через 22 года окажется на 152-ом месте.