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Израиль занимает 7 место среди долгожителей планеты | Фото:19.10 07:07   MIGnews.com

Израиль занимает 7-ое место среди долгожителей планеты

Согласно прогнозам статистики, уже к 2040 году израильтяне будут входить в число наций с самой продолжительной жизнью, сообщает в четверг, 18 октября The Times of Israel.

Данные, опубликованные на этой неделе, показывают, что пока что среднестатистический показатель продолжительности жизни в Израиле составляет 82,1 года, что позволит государству занимать тринадцатое место в соответствующем международном рейтинге.

Однако как отмечают эксперты, если продолжительность жизни израильтянина увеличится до 84,4 года, Еврейское государство поднимется на седьмое место в этом рейтинге.

Между тем ожидается, что продолжительность жизни палестинцев, которые сейчас занимают 114 место с показателем в 71,9 года, уже через 22 года окажется на 152-ом месте.


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