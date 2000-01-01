19.06 02:33 MIGnews.com
Принц Чарльз пожаловался на симптом COVID-19
Принц Чарльз пожаловался на непроходящий симптом коронавируса COVID-19, которым уже переболел.
Об этом сообщает BBC.
По словам наследника британского престола, после выздоровления у него не восстановилось обоняние и вкус.
Принц Уэльский обсудил свое состояние с врачами во время посещения государственной больницы города Глостер.
"Он рассказал о том, как потерял обоняние и вкус, и добавил, что симптом все еще не прошел", — сообщила помощница врача Джефф Миллс.
Чарльза сопровождала супруга, герцогиня Корнуольская Камилла. Они впервые вышли вместе в свет после введения в стране карантина.
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