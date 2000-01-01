Google: Фалафель - лучшее, что когда-либо случалось с нутом
Во вторник Doodle показал минимультик, в котором три улыбчивых шарика фалафеля пригают в открытую питу после того, как один из них обмазывает ее хумусом (или это тахини?) и кидает несколько огурцов и помидоров, что некоторые называют израильским салатом.
Google в объяснении к Doodle сообщил, что "точное происхождение этой острой уличной еды затеряно в глубине веков", хотя есть некоторые, которые позволят себе не согласиться.
Например, в октябре палестинский репортер, выступавший по официальному телевидению Палестинской администрации, заявил, что Израиль предпринял "жестокую атаку на палестинское наследие, включая продукты питания палестинцев", к которым он отнес фалафель и хумус.
Видеоклип был переведен и опубликован Palestinian Media Watch.
В заявлении Google отмечается, что "фалафель был любимым на протяжении веков во многих различных культурах", и добавляется, что "у Израиля есть песня, чтобы отпраздновать свой роман с проверенным на практике лечением под названием "Есть у нас фалафель"".
Считается, что фалафель родом из Египта и изначально представлял из себя жареные шарики, слепленные из бобов.