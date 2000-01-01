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Google: Фалафель - лучшее, что когда-либо случалось с нутом | Фото:18.06 17:51   MIGnews.com

Google: Фалафель - лучшее, что когда-либо случалось с нутом

Во вторник Doodle показал минимультик, в котором три улыбчивых шарика фалафеля пригают в открытую питу после того, как один из них обмазывает ее хумусом (или это тахини?) и кидает несколько огурцов и помидоров, что некоторые называют израильским салатом.

Об этом пишет The Times of Israel.

Google в объяснении к Doodle сообщил, что "точное происхождение этой острой уличной еды затеряно в глубине веков", хотя есть некоторые, которые позволят себе не согласиться.

Например, в октябре палестинский репортер, выступавший по официальному телевидению Палестинской администрации, заявил, что Израиль предпринял "жестокую атаку на палестинское наследие, включая продукты питания палестинцев", к которым он отнес фалафель и хумус.

Видеоклип был переведен и опубликован Palestinian Media Watch.

В заявлении Google отмечается, что "фалафель был любимым на протяжении веков во многих различных культурах", и добавляется, что "у Израиля есть песня, чтобы отпраздновать свой роман с проверенным на практике лечением под названием "Есть у нас фалафель"".

Считается, что фалафель родом из Египта и изначально представлял из себя жареные шарики, слепленные из бобов.


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