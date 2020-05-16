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А был ли COVID-19 у актрисы Горбань? 18.05 11:44   MIGnews.com

"Жуткое выкручивание": Был ли COVID-19 у звезды "Кухни"?

Актриса Мария Горбань поделилась подробностями лечения от COVID-19 - она боролась последние три недели. Вместе с Марией коронавирусом переболела ее семья. У нее было воспаление легких, температура, кашель и боли в теле, к ней не до конца вернулось обоняние.

Актриса пару дней назад сдала анализ, который показал отрицательный результат на коронавирус.

Однако одни подписчики ей вовсе не поверили, а другие упрекнули в неосторожности. По историям и снимкам актрисы в блоге сложно предположить, что она или кто-то в ее доме болел.

Вспомнили и то, что три недели назад Мария выкладывала фото на скейте. Актриса возразила, что этот снимок был сделан раньше, а три недели назад она решила его выложить. А вот на напоминание, что четыре дня назад она писала, что находится на съемках - она проигнорировала.

Многие упрекнули Горбань и в том, что она явно была крайне неосторожна, уже зная о диагнозе – участвовала в съемках рекламы, посещала магазин, встречалась с подругой.

Горбань в итоге опубликовала еще один пост, в котором заявила, что не допустит на своей странице грязи.
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Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я конечно же побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8% . На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно ... но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю!!! Берегите себя!!! ... Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят ... это жизнь !!!

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)





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