18.05 11:44 MIGnews.com

"Жуткое выкручивание": Был ли COVID-19 у звезды "Кухни"?

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Актриса Мария Горбань поделилась подробностями лечения от COVID-19 - она боролась последние три недели. Вместе с Марией коронавирусом переболела ее семья. У нее было воспаление легких, температура, кашель и боли в теле, к ней не до конца вернулось обоняние.Актриса пару дней назад сдала анализ, который показал отрицательный результат на коронавирус.Однако одни подписчики ей вовсе не поверили, а другие упрекнули в неосторожности. По историям и снимкам актрисы в блоге сложно предположить, что она или кто-то в ее доме болел.Вспомнили и то, что три недели назад Мария выкладывала фото на скейте. Актриса возразила, что этот снимок был сделан раньше, а три недели назад она решила его выложить. А вот на напоминание, что четыре дня назад она писала, что находится на съемках - она проигнорировала.Многие упрекнули Горбань и в том, что она явно была крайне неосторожна, уже зная о диагнозе – участвовала в съемках рекламы, посещала магазин, встречалась с подругой.Горбань в итоге опубликовала еще один пост, в котором заявила, что не допустит на своей странице грязи.