18.05 21:48 MIGnews.com
ЦАХАЛ принял на службу первого слепого офицера
Израильская армия приняла на службу первого в истории незрячего офицера, женщину.
Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel
.
В ЦАХАЛе ей пообещали оплатить обучение в университете в обмен на несколько лет службы на благо страны после получения диплома.
По данным издания, 24-летняя Хила Меуда недавно заняла должность советника по правовым вопросам военно-воздушных сил Израиля после окончания Университета Бар-Илана по юридической специальности.
Согласно информации издания, девушка потеряла зрение еще в детстве и была освобождена от службы, но у нее было огромное стремление служить в армии.
Меуда также в интервью Makor Rishon
рассказала, что она очень рада гарантии трудоустройства по специальности.
Ее собака-помощница Нильс - единственное животное, которому разрешено входить в военный лагерь Рабин в Тель-Авиве, повсюду сопровождает Меуду и стала лучшим другом для девушки.
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