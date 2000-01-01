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ЦАХАЛ принял на службу первого слепого офицера | Фото:18.05 21:48   MIGnews.com

ЦАХАЛ принял на службу первого слепого офицера

Израильская армия приняла на службу первого в истории незрячего офицера, женщину.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛе ей пообещали оплатить обучение в университете в обмен на несколько лет службы на благо страны после получения диплома.

По данным издания, 24-летняя Хила Меуда недавно заняла должность советника по правовым вопросам военно-воздушных сил Израиля после окончания Университета Бар-Илана по юридической специальности.

Согласно информации издания, девушка потеряла зрение еще в детстве и была освобождена от службы, но у нее было огромное стремление служить в армии.

Меуда также в интервью Makor Rishon рассказала, что она очень рада гарантии трудоустройства по специальности.


Ее собака-помощница Нильс - единственное животное, которому разрешено входить в военный лагерь Рабин в Тель-Авиве, повсюду сопровождает Меуду и стала лучшим другом для девушки.
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